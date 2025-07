Reconocida actriz de Black Panther revela enfermedad que la afecta hace una década: “Ya no quiero callarlo”

Lupita Nyong’o, reconocida por sus papeles en 12 Años de Esclavitud y Pantera Negra, reveló públicamente que desde hace una década enfrenta una enfermedad crónica: fibromas uterinos.

A través de una publicación en su cuenta de Instagram, la actriz de 41 años rompió el silencio para visibilizar una condición que afecta a una gran parte de las mujeres, pero que sigue siendo poco discutida.

“No más sufrir en silencio”, escribió. Según relató, fue diagnosticada el mismo año en que recibió el Premio Óscar.

“Tenía 30 fibromas y me sometí a una cirugía para removerlos. Pregunté si podía evitar que regresaran y mi doctor me dijo que no, que era solo cuestión de tiempo”, agregó.

Los fibromas uterinos son tumores benignos que crecen en el útero, pudiendo generar sangrado abundante, dolor pélvico, problemas urinarios y otros síntomas que deterioran significativamente la calidad de vida.

Nyong’o explicó que, pese a la alta prevalencia de esta condición —“8 de cada 10 mujeres negras y 7 de cada 10 mujeres blancas experimentan fibromas”—, sigue existiendo un fuerte estigma.

“Cuando llegamos a la pubertad se nos enseña que el dolor es parte de ser mujer. Muchas sufrimos sin saber que no es normal. Al compartir mi historia, descubrí que no estoy sola. Pero aún así, muchas seguimos luchando solas”, declaró.

La actriz también anunció que está trabajando con congresistas en Estados Unidos para impulsar leyes que incrementen el financiamiento a la investigación médica sobre esta enfermedad, así como a su detección y tratamiento temprano.

Por otro lado, organismos como la Mayo Clinic destacan que los fibromas pueden causar síntomas como dolor abdominal, estreñimiento, hinchazón, molestias al tener relaciones sexuales y ciclos menstruales muy intensos o irregulares.