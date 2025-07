Otro histórico del Real Madrid anuncia su salida tras 10 temporadas: “Me toca decir adiós al club de mi vida”

Lucas Vázquez pone fin a su etapa como jugador del Real Madrid. Luego de 10 temporadas en el primer equipo y casi dos décadas vinculado al cuadro merengue, el futbolista español confirmó su salida con un emotivo mensaje en redes sociales.

“Hoy, después de más de 400 partidos, me toca decir adiós al club de mi vida. Pero me voy tranquilo, con la certeza de haberlo dado todo. Siempre he sido consciente de la responsabilidad y el privilegio que supone defender este escudo”, expresó el lateral en video publicado en su cuenta de Instagram.

“Uno de mis sueños era vestir esta camiseta. Cada paso fue un regalo, y con el tiempo el Real Madrid se convirtió en mi casa. Hemos vivido noches inolvidables, 23 títulos y momentos que siempre quedarán grabados en mi memoria”, añadió.

En esa línea, el jugador de 34 años expresó: “Gracias de corazón al presidente, a la directiva, a los trabajadores, a mis entrenadores, a mis compañeros y, sobre todo, a la afición. Vosotros me empujasteis a siempre dar un poco más”.

“He disfrutado cada partido, cada entrenamiento, cada viaje. Me voy del Real Madrid, pero el Real Madrid nunca se irá de mí. Allí donde vaya diré con orgullo que tuve el honor de jugar en el mejor equipo del mundo, gracias por acompañarme en el viaje más bonito de mi vida. ¡Hala Madrid y nada más!”, concluyó.

Por su parte, Real Madrid informo que Vázquez será despedido este jueves a las 13:00 horas de España en un acto institucional de homenaje y despedida que se celebrará en la Ciudad Real Madrid en Valdebebas, con la presencia del presidente Florentino Pérez.

Los números de Lucas Vázquez en su paso por el Real Madrid

El futbolista español llegó a la institución en 2007, con solo 16 años. Desde entonces, y con un préstamo en el medio al Espanyol, jugó 402 partidos oficiales, con 38 goles, 73 asistencias y 23 títulos, entre ellos cinco Champions League.

La salida de Vásquez se suma así a la reciente partida de Luka Modric, quien también abandonó el club tras finalizar su contrato después de 13 años y ya fue oficializado como nuevo refuerzo del AC Milan, donde firmó un vínculo hasta junio de 2026.