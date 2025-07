Lamine Yamal hereda el ’10′ de Barcelona y responde a las críticas por su polémica fiesta de cumpleaños

Tal como se había adelantado hace algunos meses, Lamine Yamal firmó este miércoles la renovación de su contrato con el FC Barcelona hasta el año 2031, en una emotiva ceremonia celebrada en el Auditori 1899 del Camp Nou.

En la instancia, el cuadro catalán anunció que el futbolista de 18 años lucirá el dorsal 10 a partir de la próxima temporada, uniéndose a selecta lista de jugadores que usaron aquel número en el club como Lionel Messi, Romario, Ronaldinho y Maradona.

“Es un día muy especial para mí. He crecido aquí, el Barça es mi casa y quiero seguir haciendo historia con este club“, declaró Yamal durante su intervención, rodeado de su familia y representantes.

Sin embargo, la jornada estuvo exenta de polémica, puesto que el joven delantero fue consultado por su polémica fiesta de cumpleaños el pasado domingo, que desató una serie de críticas por la presunta contratación de “chicas de imagen” y artistas con enanismo a modo de entretenimiento.

“Tanto la crítica como el elogio, si no son de mi familia, mis amigos o gente muy cercana, me es indiferente. Lo único que me importa es disfrutar. Ahora estoy muy centrado en el fútbol, demostrar lo que soy y ya está“, señaló al respecto.

Finalmente, Lamine Yamal declaró que “yo trabajo para el Barça, juego para el Barça, pero cuando estoy fuera de la Ciudad Deportiva, disfruto de mi vida y ya está“.