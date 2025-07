Jueza que liberó al sicario respondió con todo: se molestó por las “preguntas tontas” y aseguró que no se durmió

Irene Rodríguez está en el ojo del huracán. La jueza es quien liberó al sicario Osmar Ferrer, asesino del Tren de Aragua que había quedado en prisión preventiva por el asesinato de José Reyes Ossa, el “Rey de Meiggs”.

Un hecho que ha generado todo un escándalo en el sistema judicial, donde aún no se comprende su actuar.

Frente a esto, la mujer fue abordada por el periodista Karim Butte del matinal Mucho Gusto, con quien habló desde la reja de su casa. Y ahí trató de explicar qué ocurrió.

Y abordó los rumores de que se habría quedado dormida en la audiencia, luego de que Biobío publicara que incluso su apodo, en el círculo legal, era “Tuto”.

¿Qué dijo la jueza?

“¿Acaso nadie cierra los ojos para seguir escuchando? Si yo me hubiese quedado dormida no habría resuelto lo que resolví y con el ímpetu que lo hice", es parte de lo que se le alcanzó a escuchar.

Y agregó que “no me quedé dormida, porque yo siempre estuve atenta a la audiencia... actué bien, firmé lo que correspondía”.

la jueza del sicario habló con el Mucho Gusto en la reja xd pic.twitter.com/cvc7yNHP0L — Soledad Reyes (@cuchurrumbita) July 16, 2025

“Y por eso no me gusta que no me gusta que empiecen con esas preguntas tontas, así que chao”, indicó, cortando en seco al periodista mañanero.