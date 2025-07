“El mejor país de Chile”: los 10 logros que posicionan al país como único en el mundo

Chile no solo destaca por su geografía extrema o su diversidad climática. También es un país lleno de hitos que no se repiten en ninguna otra parte del planeta.

Desde descubrimientos científicos sorprendentes hasta íconos culturales globales, recopilamos 10 récords que solo Chile puede presumir.

1. El paleontólogo más joven del mundo

A los 7 años, Diego Suárez hizo un hallazgo paleontológico en la región de Aysén que sorprendió a expertos internacionales. Hoy, es considerado uno de los descubridores más jóvenes del mundo.

Diego Suárez Ampliar

2. El cielo más claro para observar el universo

Chile concentra algunos de los mejores observatorios astronómicos del planeta gracias a la limpieza de su atmósfera en el norte. El desierto de Atacama es un verdadero paraíso para la ciencia.

Cielo estrellado / Anadolu Ampliar

3. El país más sísmico del mundo… y también el más preparado

El terremoto más potente registrado en la historia (Valdivia, 1960) ocurrió en Chile. Desde entonces, el país ha desarrollado una de las mejores infraestructuras antisísmicas del planeta.

Edificios antisísmicos Ampliar

4. Más premios Nobel de lo esperado

Con solo 20 millones de habitantes, Chile tiene dos premios Nobel de Literatura: Gabriela Mistral y Pablo Neruda. Un hito para el mundo hispanohablante.

Ampliar

5. La cordillera más larga visible desde una capital

Desde Santiago se puede ver la cordillera de los Andes en todo su esplendor. No muchas capitales del mundo tienen una vista tan imponente como la nuestra.

Agencia Uno Ampliar

6. El mar chileno y su diversidad única

Chile tiene una de las zonas económicas exclusivas más amplias del mundo, con una riqueza marina que atrae a científicos y activistas de todas partes.

Mar chileno / Cristofer Devia/ Agencia uno Ampliar

7. Récord en teleseries y exportación cultural

Producciones como Machos y Los 80 se han transformado en íconos televisivos a nivel regional, marcando récords de audiencia y venta de formatos.

Teleserie chilena Machos Ampliar

8. La bandera chilena en todas partes (literal)

La bandera de Chile es una de las más confundidas en el mundo, sobre todo con la de Texas. ¿Lo curioso? Está presente en más memes y errores gráficos que casi cualquier otra.

Bandera de Texas / P A Thompson Ampliar

9. El desierto más árido del planeta

El desierto de Atacama es el más seco del mundo y ha sido escenario de investigaciones espaciales, pruebas de vehículos de la NASA y múltiples documentales.

Desierto de Atacama / Antonio Busiello Ampliar

10. Pedro Pascal… y no se diga más

Sí, Pedro Pascal es chileno. Uno de los actores más populares del momento en Hollywood y protagonista de éxitos como The Last of Us y The Mandalorian, Pascal ha llevado la bandera chilena a lo más alto del entretenimiento mundial.