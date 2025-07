Director del SII responde a denuncia por no pago de contribuciones de propiedad en Paine

Santiago

El director del Servicio de Impuestos Internos (SII), Javier Etcheberry, se refirió a la denuncia por el no pago de contribuciones durante al menos 9 años por una vivienda no regularizada en la comuna de Paine, cerca de la laguna Aculeo.

En entrevista con 24 Horas, sostuvo que ha hecho “múltiples esfuerzos” para inscribir la propiedad y que el trámite ha sido infructuoso, pese a contratar arquitectos y realizar gestiones.

La respuesta de Etcheberry

Etcheberry explicó que “hace nueve años presenté una tasación, tanto de la casa de Aculeo como de mi departamento en Santiago (…) Cuando me nombran director de Impuestos Internos, digo ‘qué pasó con esta información que mandé, por qué no me han actualizado el catastro de mi propiedad“.

Según señaló, los antecedentes se reencontraron recién hace cuatro meses. Además, recalcó que la tasación y el aumento de avalúos son responsabilidad del propio servicio.

La investigación de 24 Horas reveló que la propiedad figuraba con un avalúo fiscal superior a $158 millones a junio de 2025, pero ese mismo día el valor se actualizó a $338 millones, por lo que el monto de contribuciones se incrementaría de $225 mil a más de $600 mil por cuota.

El SII explicó que este cambio corresponde a la incorporación de modificaciones y ampliaciones que no estaban registradas en el catastro.