Fue un affaire que no terminó nada de bien. Uno que se dio entre Antonella Ríos y Marcelo Barticciotto, del que muy pocos sabían.

De hecho, la pareja fue descubierta tras un violento asalto donde les quitaron el vehículo en el que ambos estaban conversando.

Después de eso, con el romance revelado a los medios, se supo que Marcelo no habría estado solo con la actriz, y quedó la grande, terminando su relación de la peor manera.

Una que Antonella decidió repasar en el Que te lo Digo del martes, donde reveló datos nuevos de su quiebre y le dio con todo al deportista, acusándolo incluso de deberle dinero.

Antonella contra Barticciotto

Así, la panelista contó que “cuando supe que andaba con dos más, me sentí mal, me piqué; pero me gustó cobrar venganza, porque él decía ‘estábamos en el auto’' y no se qué, como una cualquiera; ¡no, yo nada de cualquiera!”.

“Yo tenía una relación... tengo audios que dicen lo contrario, y nunca los he mostrado”, advirtió.

Y agregó que, más encima, cuando todo se acabó, “me quedó debiendo trece lucas del uber, y él me bloqueó a mí”.

“Perdón que vuelva a esto, es que me da rabia, porque me debe trece lucas... cuando pasó lo de la encerrona, le pedí un uber para que se fuera, como quedamos sin auto, teléfono ni nada”, explicó.