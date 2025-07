Latife Soto vaticina desastre natural para esta semana: “Se va a llevar vidas y daños materiales”

Una inquietante serie de predicciones entregó Latife Soto durante su transmisión en vivo junto a José Antonio Neme, generando preocupación entre sus seguidores.

Consultada por el periodista sobre cómo se presentaría la semana, la médium respondió sin titubeos: “Viene fuerte. Viene fuerte, fuerte, fuerte”.

En el espacio, la tarotista señaló que visualiza una posible actividad sísmica en Perú que podría sentirse en el norte de Chile, además de movimientos telúricos en otras zonas del país.

“Veo la zona de Coquimbo, Valparaíso y Santiago también delicadita. Por sismo. Por ahí por el 16, 17, como pesadito, entonces lo más probable es que la tierra se mueva (...) Y la zona de la laguna del Maule”, expresó.

Ante sus palabras, quiso dejar claro que no se trata de catástrofes mayores, pero sí de eventos relevantes. “Por favor, cuando uno dice que ‘son sismos’, solo son sismos. Entonces nosotros sabemos cómo movernos. Pero la Tierra va a estar un poquito activa, eso es lo que yo les aviso”, explicó la vidente.

El eventual fenómeno marítimo que preocupa a Latife Soto

Sin embargo, fue aún más enfática al referirse a un fenómeno marítimo que, según su visión, ocurriría también en esa misma fecha. “Por el 17 de julio, por favor, se los suplico, si avisan los marinos que el mar está delicado, es en serio (...) Viene un fenómeno en el mar muy delicado, por favor, es agresivo, y onda dan vuelta un barco y no van a aparecer más”, afirmó.

Latife continuó su advertencia con un mensaje dirigido a la comunidad costera: “Viene algo muy extraño, que está muy complicado. Por favor, aléjense del mar, no salgan. Por favor, los pescadores a tener mucho cuidado (...) Porque el oleaje va a estar agresivo, y se va a llevar vidas, daños materiales”.

Finalmente, la médium chilena compartió una imagen que ha tenido en sus visiones: “Yo tengo una visión que yo veo un hotel hundirse. Lo único que veo es que es hotel, pero yo no sé si es en Chile o en otro país. Lo que yo estoy diciendo del mar nunca lo hemos visto. Es algo que no hemos visto“.

“Unas olas muy gigantes que van a golpear contras las rocas y la tierra (...) Ojo, porque yo no sé si es en nuestro país, pero lo vi. Así que si dicen que se hundió en Perú, Ecuador, un hotel, ese fue el hotel que yo veía. No sé si es en Argentina, en Brasil, en Chile, no sé”, cerró.