Durante este martes, la ministra de Defensa, Adriana Delpiano, abordó en ADN Hoy el caso de la droga encontrada en poder de funcionarios de la Fuerza Aérea de Chile, quienes intentaron ingresar un paquete con ketamina a un avión institucional.

En ese contexto, la autoridad destacó el actuar de la justicia y de la propia institución. “Estoy satisfecha por el hecho de que las personas sean juzgadas rápidamente, que se hayan encontrado todos los involucrados —hasta ahora—, que hayan quedado en la cárcel pública. Eso no es un tema menor”, aseguró.

“Nos parece bien que se determine cuáles son los grados de culpabilidad que tiene cada uno de ellos y se apliquen sanciones. A nosotros nos parece que esto es muy importante, porque no solo se aplica justicia, sino que también tiene un elemento muy disuasivo para personas que podrían sentir que su vinculación con la Fuerza Armada les daba algún grado de inmunidad”, dijo

Consultada por la decisión de enviar a los imputados a una cárcel común, Delpiano fue tajante: “Los cuarteles militares no están hechos para ser cárceles ni para tener en vínculo permanente a personas que han delinquido. Esto se considera un delito común, y como delito común, las personas deben ir a la cárcel y no a un recinto militar resguardado por años por los militares. Eso no corresponde”.

Competencia de las fiscalías

Respecto al retraso inicial en la tramitación del caso, reconoció que hubo problemas de competencia. “Eso es un problema de la existencia misma de dos tipos de tribunal. En los hechos reales, lo que ellos encontraron el primer día se trataba de una maleta que se subía a la mala a un avión militar, subido por militares en un recinto militar”, explicó.

“Desde ese punto de vista, llamaron inmediatamente a la fiscalía que les correspondía. Lo que estamos viendo es que, efectivamente, el delito de droga u otros delitos se han visto automáticamente por la justicia civil. Pero en ese minuto eso no estaba determinado”, añadió.

Según la ministra, esa demora podría haber afectado la investigación: “Más bien, la cuestión de competencia fue si esto era solo de militares. Pero todo indicó —y así lo vio la Fuerza Aérea— que el origen del tráfico de droga implicaba a civiles. Entonces, esto iba a la justicia, y eso se reparó rápidamente. Incluso se anticiparon en entregar este caso a la justicia ordinaria, sin esperar el fallo de la Corte de Apelaciones”.

“Hay una traición a los principios y a los juramentos”, cerró.