El reclamo de los locatarios de clásico caracol por lo que pasará este miércoles festivo

Hay molestia en los locatarios del clásico Caracol Ñuñoa, ubicado en Irarrázaval con Pedro de Valdivia. Todo debido a la decisión de la administración del centro comercial de no abrir las puertas este miércoles 16 de julio, feriado por el Día de la Virgen del Carmen.

El pasado 3 de julio un incendio afectó al Caracol Ñuñoa. El fuego obligó a una rápida evacuación de personas. Casi dos semanas después, la decisión del local no gustó a muchos de los locatarios, quienes manifestaron sus opiniones en redes sociales.

“Informamos a todos nuestros clientes que mañana miércoles 16 de julio, el Caracol permanecerá cerrado por decisión de la administración. Agradecemos su comprensión y les pedimos que estén atentos a nuestras redes para más actualizaciones”, publicó Joyería Aurealuz.

No es la única tienda que reclamó por el cierre. “Mañana la tienda no va a abrir, lamentablemente. Ha estado todo súper tenso, la verdad. Nunca se abre los feriados, pero por el incendio se perdieron muchos días de trabajo”, dijo otra trabajadora. “Chicas, mañana miércoles no atenderemos”, agregaron desde So Pretty Nails.

El sentir de muchos trabajadores lo resume un emprendedor de la relojería Gremesi. “El comité del Caracol de Ñuñoa decidió no abrir, no sé por qué motivo. Cuando se hizo una encuesta interna, más de 60 locales dijeron que querían trabajar mañana. Es muchísimo”, comentó en una story de Instagram.

“Después de la contingencia que hubo acá, todavía hay locales que están oscuros, hay pasillos oscuros. Luego de tres días tras el incendio, estas personas deciden que no vamos a abrir, cuando lo que más necesitamos es trabajar. Nefasto, la verdad”, remató.