Durante este lunes, el ministro de Educación, Nicolás Cataldo, abordó en ADN Hoy la discusión legislativa sobre seguridad escolar, luego de que la Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara de Diputados votara en general el proyecto que autoriza la instalación de pórticos detectores de metales en escuelas y centros de salud.

La iniciativa, presentada por moción parlamentaria, está en su primer trámite constitucional y ha abierto un amplio debate sobre la efectividad de estas medidas, al que se sumaron las críticas del ministro de Educación.

“Yo no tengo un problema en que se use la tecnología. Solo digo: téngase presente que no hay evidencia en el mundo que nos indique que el uso de pórticos haya mejorado significativamente las condiciones de seguridad en el interior de las escuelas. Ninguna”, advirtió el ministro.

Cataldo agregó que, más allá de la implementación de estos dispositivos, existen otros problemas urgentes que afectan directamente a los establecimientos. “Genera altos costos, genera revictimización o victimización de los espacios educativos, y muchas veces las comunidades lo que te indican es: ‘yo necesito que en realidad, más que me pongas ahí un pórtico, me eleven el cierre perimetral, que me contraten un guardia’. Son otro tipo de cosas ”, aseguró.

“No se ha hecho inversión”

En ese contexto, denunció la situación de la Escuela Nuevo Horizonte en San Pedro de la Paz —donde un menor fue baleado recientemente—, señalando que el gimnasio del colegio está inutilizado hace años. “La inversión en infraestructura para reparar infraestructura tan crítica para la convivencia —para resolver nuestros temas de aprendizaje en materia de convivencia— no se ha hecho”, sostuvo.

“Ahí es donde estamos poniéndole foco. Y por eso está esta otra pata: que es no negar el uso de tecnología —como el pórtico—. Para quien quiera usarlo, lo use, y no exista este uso más político de decir: ‘Ah, pero es que se niegan’. No, nadie se está negando”, explicó.

Finalmente, adelantó que la indicación será aprobada, pero con un enfoque más integral. “La indicación se va a aprobar. El que quiera que lo use, pero estamos poniendo un programa de bienestar socioemocional que va a implicar una universalización hacia todo el sistema educativo para apoyar la jornada escolar completa, con talleres y acciones que tienen que ver justamente con el mejoramiento de la convivencia”, cerró.