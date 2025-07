Claudio Baeza no le cierra las puertas a Colo Colo tras su frustrado regreso en enero: “Si me llaman, es difícil decir que no”

Claudio Baeza vive un gran presente en Vélez Sarsfield. El volante, que llegó a comienzos de año al cuadro de Liniers, ha logrado ganarse un puesto de titular y, hace unos días, se consagró campeón de la Supercopa Argentina.

En conversación exclusiva con ADN Deportes, el chileno de 31 años repasó su presente al otro lado de la cordillera, el mal momento de Colo Colo y lo cerca que estuvo de llegar en enero al “Cacique”.

“Pasaron cosas que afectaron en todo sentido. El tema de los hinchas, que te castiguen. No están pasando por un buen momento, ojalá que lo puedan revertir. Una pena porque fue en el centenario y por ahí mancharon los 100 años del club, pero estoy seguro que pueden revertir la situación”, comenzó el “Serrucho”.

Luego, al ser consultado por su frustrado fichaje por los albos, respondió: “Fue una pena no haber estado en el año del centenario. Hice todo lo posible, rechacé ofertas para poder ir, pero esto es fútbol. Como he dicho, si me llega a llamar el club y se dan las condiciones, muy difícil decirle que no”.

Además, acerca del buen momento que vive en Vélez Sarsfield, Baeza sentenció: “Lo importante es que terminé jugando y ahora pude conseguir un título con Vélez, que es bastante importante tanto para mi carrera como para el club. Cualquier título es importante, más acá en Argentina, que se vive diferente”.