Live Aid cumple 40 años: el megaconcierto solidario que unió al rock por Etiopía y que puedes revivir en transmisión especial

Santiago

El día que la música se unió para salvar el mundo. El 13 de julio de 1985 marcó un antes y un después en la música y la solidaridad con el histórico Live Aid, el megaconcierto organizado por Bob Geldof y Midge Ure para reunir fondos contra la hambruna en Etiopía.

Realizado de forma simultánea en Wembley (Londres) y el JFK Stadium (Filadelfia), el evento convocó a las mayores estrellas del rock y pop de la época, como Queen, David Bowie, U2, Led Zeppelin y Madonna, logrando que más de 1.500 millones de personas en 110 países siguieran 16 horas de transmisión.

Previamente, la iniciativa Band Aid en el Reino Unido con “Do They Know It’s Christmas?” y USA for Africa con “We Are the World” en Estados Unidos, movilizaron a decenas de artistas y millones en donaciones.

¿Dónde se puede ver el LIVE AID?

Para conmemorar el 40° aniversario, se anunció una transmisión de 10 horas seguidas del concierto original por el canal de YouTube de la organización, disponible desde las 07:00 (hora de Chile) del domingo 13 de julio.