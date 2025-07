Martín de los Santos increpa a juez en Brasil: “Tú me estás vulnerando mis derechos”

En medio del proceso de extradición a Chile, Martín de los Santos increpó al juez que dirigía su audiencia de custodia en Brasil, donde se mantiene detenido a la espera de enfrentar a la justicia chilena .

En un extracto de la audiencia, revelado por Mega, se ve al hombre –imputado por el delito de lesiones graves contra un conserje de 70 años en Vitacura– acusando que su detención es ilegal.

“Tú me estás vulnerando mis derechos ahora. Yo no debería estar encerrado. No me pueden detener. Lo lamento, todo el mundo se va a enterar “, señaló.

“¿Cómo no respetan eso?”

En un intento del juez por hacer callar a De los Santos, este respondió: “Yo estoy falando (hablando). En mi Instagram tengo 1.7 millones de seguidores. En mi primera cuenta bajaron otros 2.5 millones. Saben que hay un recurso vigente”.

“¿Cómo no respetan eso en Brasil? ¡Es muito grave!”, añadió con un accidentado portugués. Luego, tras señalar que es también un ciudadano español, exigió que lo mandaran a España. “Yo lo exijo en esta audiencia”, dijo.

Revisa aquí el extracto de la audiencia de Martín de los Santos en Brasil: