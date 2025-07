Paloma Mami revela cómo fue la difícil producción de su nuevo álbum: “Quería filtrarlo yo misma, no podía esperar más”

En conversación con Ciudadano ADN, Paloma Mami habló sobre los desafíos personales que marcaron la creación de su esperado nuevo álbum, Códigos de Muñeka, lanzado el 11 de julio tras cuatro años de silencio discográfico desde Sueños de Dalí.

Durante la entrevista, la cantante chilena-estadounidense compartió lo complejo y transformador que fue este proceso creativo, explicando el mensaje que dejó en su cuenta en Instagram cuando lanzó este disco.

“Después de cuatro años de estar reconstruyéndome y creciendo como mujer, realmente he sentido que he muerto como mil veces durante este proceso, pero finalmente estoy renaciendo, solo que ahora más sabia, más bella, con más pasión que nunca y espero que disfruten tanto como yo disfruté creándolo”, escribió entonces en sus redes sociales.

Acerca de esta reflexión que redactó en ese momento, en diálogo con Ciudadano ADN, la artista comentó: “Después de todas estas experiencias, trabajando en este disco, hubo muchas instancias en las que yo me sentía como que no quería sacar este disco, quería filtrarlo yo misma, no podía esperar más, no me daba la paciencia”.

“Estoy agradecida por los tiempos malos que he pasado”

El disco incluye colaboraciones con artistas como Rauw Alejandro, DannyLux, Pablo Chill-E, Pailita, El Jordan 23, Marcianeke e Ithan NY, y según explicó la cantante, cada una de las canciones refleja un periodo clave de su evolución personal.

Finalmente, Paloma Mami señaló que este trabajo no solo significó una etapa musical, sino una catarsis emocional y un crecimiento personal. “Muchas veces siento que de esos desafíos, de esas tribulaciones, uno va creciendo más y aprendiendo más de ti misma”, expresó.

“Porque si no fuera por esas cosas, no crecería en verdad, creo que me quedaría igual de impaciente. Igual de inmadura. Y sí, estoy agradecida por todos los tiempos malos que he pasado, pero que se han convertido en buenos, así que por eso sentí que me morí mil veces“, concluyó.