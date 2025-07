“Lacras”: Rostro de Chilevisión sufre inesperado robo mientras compraba en supermercado de Ñuñoa

Un inesperado episodio vivió el periodista de Chilevisión, Roberto Cox, quien fue víctima de un robo mientras realizaba compras en un supermercado de Ñuñoa.

El hecho ocurrió la tarde del jueves en el nivel -1 del Líder ubicado en calle José Domingo Cañas, donde el conductor de Contigo en Directo dejó su automóvil estacionado.

“Algún día me tenía que tocar a mí... Fui víctima de la delincuencia. Me reventaron el vidrio del copiloto (...) Por suerte no encontraron mucho adentro, solamente una mochila con las cositas del gimnasio”, relató Cox a través de sus redes sociales, acompañando la publicación el mensaje: “Lacras”.

El periodista explicó que todo ocurrió cerca de las 16:30 horas, en un lugar que suele frecuentar tras salir del canal. “Estacioné, subí a comprar unas cosas, me demoré unos 15 minutos, y cuando bajo de nuevo estaba el encargado del local esperándome y el piso estaba lleno de vidrios, me reventaron el vidrio del copiloto”, dijo a LUN.

¿Qué le robaron a Roberto Cox?

Sobre lo sustraído, el comunicador detalló: “Me robaron una mochila donde tenía mis artículos para el gimnasio: un buzo, una polera, unas zapatillas y unos lentes de sol. Mi error fue que la dejé a la vista en ese asiento”.

También comentó que, en el asiento trasero, había dejado una camiseta de fútbol para un amigo, la cual no fue sustraída.

“La gente del local me dicen que en las cámaras se ve que entraron en un auto pero no se alcanza a apreciar la patente porque, según me contaron, suelen usar una lámina reflectante que impide que los graben”, explicó.

Finalmente, Roberto Cox compartió su sensación tras el hecho: “Me morí de frío. Pero en realidad, más que el frío, es la sensación de inseguridad (...) Obvio que me da una impotencia y frustración gigantescas“.

“Quedé angustiado, pero doy gracias que no me tuve que enfrentar a los delincuentes, que no me encañonaron, porque esa sensación de vulnerabilidad sí debe ser horrible”, concluyó.