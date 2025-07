Ni lo intentes: lo que nunca deberías preguntarle a Gemini, ChatGPT u otras inteligencias artificiales

La inteligencia artificial (IA) ha revolucionado la forma en que interactuamos con la tecnología. Herramientas como ChatGPT, Gemini y otros asistentes virtuales se han vuelto cada vez más cotidianas para resolver dudas al instante.

Sin embargo, aunque parezca que todo lo saben, existen límites importantes que debes respetar para evitar malentendidos, riesgos legales o incluso fraudes.

A continuación, te explicamos lo que nunca deberías preguntarle a una IA si quieres usarla de forma responsable y aprovechar su potencial sin poner en riesgo tu seguridad ni la de otros.

1. Datos personales tuyos o de otras personas

Las IAs como ChatGPT y Gemini no entregan información personal ni acceden a datos privados. Esto incluye direcciones, números de teléfono, cuentas bancarias o cualquier detalle sensible, incluso si son públicos en internet.

2. Acceso a cuentas, contraseñas o conversaciones privadas

Solicitar ayuda para ingresar a redes sociales, revisar correos electrónicos o interceptar mensajes está completamente prohibido. Además de ser un delito, los desarrolladores han instalado barreras para bloquear automáticamente este tipo de preguntas.

3. Contenido ofensivo, violento o discriminatorio

La IA tiene reglas claras para evitar la generación de mensajes de odio, comentarios sexistas, racistas o cualquier forma de violencia. Si lo intentas, la plataforma lo detectará y rechazará tu solicitud.

4. Instrucciones para cometer actos ilegales

No esperes que una IA te explique cómo fabricar explosivos caseros, hackear cuentas, falsificar documentos o burlar leyes. Estas herramientas están diseñadas para bloquear cualquier intento de obtener información que promueva actividades ilegales.

5. Diagnósticos médicos o asesoría financiera

Aunque pueden ofrecer información general, ninguna IA está autorizada ni capacitada para reemplazar la opinión de un médico o asesor financiero. Tomar decisiones de salud o inversiones basadas en respuestas automatizadas puede ser riesgoso.

6. Predicciones sobre el futuro u opiniones personales

Por más avanzadas que sean, las IAs no pueden predecir el futuro ni dar opiniones personales. No tienen emociones, conciencia ni experiencia humana. Si bien pueden analizar tendencias, sus respuestas no deben considerarse como certezas.