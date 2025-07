Guns N’ Roses libera nuevas entradas para concierto en Chile: revisa cuándo, dónde y cómo adquirirlas

Los fanáticos del hard rock tienen una nueva oportunidad para vivir la experiencia del regreso de Guns N’ Roses a Chile en primera persona.

Tras agotar rápidamente la mayoría de sus tickets, la icónica banda liderada por Axl Rose, Duff McKagan y Slash confirmó la apertura de dos nuevas zonas con asientos numerados para su concierto del próximo 14 de octubre en el Parque Estadio Nacional.

Esta adición de entradas responde a la alta demanda que ha generado la gira “Because what you want N’ what you get are two completely different things”, que partió en mayo en Corea del Sur y ya ha pasado por Asia y Europa con fechas sold out en varias ciudades.

Además, este tour mundial ha marcado hitos para la agrupación, pues por primera vez se presentaron ante el público de Arabia Saudita, Georgia, Lituania y Luxemburgo.

Entradas y precios

Para quienes aún no consiguen su ticket, las nuevas localidades ya se encuentran disponibles exclusivamente a través del sistema Puntoticket.

Los valores de estas zonas son:

Tribuna Oriente Numerada Royal: $109.000

$109.000 Tribuna Oriente Numerada Premium: $129.000

A esto se suman los últimos tickets habilitados para Tribuna Poniente General, un sector que también presentaba gran demanda por ser una de las zonas sentadas con mejor vista del escenario.

Un show cargado de clásicos

Con más de tres décadas de trayectoria y una batería de éxitos que marcó a generaciones, Guns N’ Roses vuelve a Santiago consolidándose como uno de los conciertos más esperados del año.

La banda promete un recorrido por himnos como Sweet Child O’ Mine, Welcome to the Jungle o Paradise City, junto a un despliegue técnico de nivel internacional que convertirá al Parque Estadio Nacional en el epicentro del rock por una noche.

Para más detalles sobre la disponibilidad de tickets y la organización del evento, se puede consultar directamente en el sitio oficial de Puntoticket.