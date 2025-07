Esteban Pavez reacciona al “ultimátum” de Colo Colo a Almirón antes del Superclásico: “La única forma de respaldarlo es ganar”

Esteban Pavez, volante y capitán de Colo Colo, habló este jueves en conferencia de prensa en la previa del Superclásico ante la U de Chile y abordó el crítico momento que atraviesa el “Cacique” de cara al partido del próximo sábado en el Estadio Nacional.

Consultado sobre cómo está la interna de los albos tras la reciente derrota ante Universidad Católica, el mediocampista de 35 años le envío un duro darlo a la dirigencia de Blanco y Negro por la fallida salida del técnico Jorge Almirón hace algunas semanas y aclaró que: “Nosotros estamos fuertes”.

“Todas las veces que hablo con ustedes siempre les digo lo mismo. El camarín es muy fuerte, la comunicación con el profe es buena, pero han pasado cosas. A mí en lo personal no me gustó que por un tema económico se tiraron para atrás en la decisión (de despedir a Almirón), creo que fue algo que repercutió mucho", añadió.

En esa línea, Pavez detalló que “desde ahí que el profe está fuerte. Sabemos que ha sido un poco duro todo lo que ha pasado con él, lo que pasó con nosotros, pero el equipo está unido. Sabemos que la única forma de demostrarlo es ganar. Sabemos que ganando tapamos todas las cosas que salen y que dicen. La única forma de respaldar al técnico es ganar el fin de semana”.

Pese a las críticas que realizó, el volante remarcó que “con la dirigencia está todo bien, no tenemos ningún problema. Nosotros sabemos que aquí lo importante es ganar y con eso se tapan muchas cosas. A lo mejor el año pasado teníamos muchos problemas, pero ganando nunca se habló de nada. Lo que queremos tanto yo, como el cuerpo técnico y dirigentes, es ganar. Esa es la única forma de que esto vaya por buen camino”.

Esteban Pavez y la posible salida de Jorge Almirón en caso de perder ante la U

Por otro lado, el capitán de Colo Colo respaldó al entrenador argentino ante su eventual partida e insistió en que “nosotros no estamos pensando en perder el fin de semana, lo único que hemos pensado desde el día lunes es ganar. Ya después lo que pase con el técnico, no es un tema que pase por mí“.

“Sabemos que cuando el equipo está mal o a lo mejor no se ve un buen fútbol, siempre se corta por el técnico. Pero si es por eso y por rendimiento, a lo mejor habría que tomar otras decisiones. No me puedo meter más allá. Es un tema 100% dirigencial. Nosotros estamos preocupados en ganar el fin de semana. Después que pase lo que tenga que pasar”, añadió.

Finalmente, defendió la semana de vacaciones que tuvo el plantel de los albos: “Creo que el equipo físicamente no se cayó, se entrenó duro. Como lo dije anteriormente, el 90% o el 100% del plantel entrenó en las vacaciones esos días”.

“Para mí no fueron vacaciones, fue lo que dije la semana pasada. Obviamente que con un resultado así todo es malo. Si el equipo lograba ganar hubiese sido totalmente diferente, pero nosotros no tenemos excusa. El partido (ante Católica) fue malo, no es por haber tenido una semana libre o no. No tiene nada que ver una cosa con la otra”, insistió.

“Sé que a mucha gente no le gustó esa semana que nos dieron, pero nosotros sabemos que aquí netamente pasa por un tema de rendimiento colectivo. Este año no ha sido bueno en lo colectivo, hemos tenido a ratos un buen fútbol, pero no ha sido ese funcionamiento que teníamos el año pasado y no ha costado llegar a eso", sentenció Pavez.