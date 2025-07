Testimonios clave contradicen versión inicial: víctimas de tragedia en Estadio Monumental habrían sido atropelladas por carro policial

Las muertes de Martina Riquelme (18) y Mylán Liempi (12) el 10 de abril en las inmediaciones del Estadio Monumental siguen siendo objeto de controversia.

Ese día Colo Colo se medía contra Fortaleza en un partido válido por la Copa Libertadores, encuentro que no se pudo finalizar.

Nuevos testimonios obtenidos por T13 contradicen la versión inicial, que apuntaba a un aplastamiento por una reja. Según los relatos, ambas víctimas fueron atropelladas directamente por el carro lanzagases de Carabineros.

Declaraciones clave

Luis Rojas Salazar, carabinero a cargo del vehículo policial, explicó que mientras avanzaba, el vehículo no superó los 25 km/h y no se dio cuenta de haber atropellado a nadie. “No me di cuenta de haber colisionado a una reja o atropellado a una persona”, declaró.

Además, aseguró que no recibió advertencias ni por radio ni desde afuera del carro. Relató que el vehículo avanzó porque algunos hinchas “lo hacían con su rostro cubierto con intenciones de ingresar al recinto deportivo sin entradas", y que “algunos se subían sobre las rejas papales, procedí a avanzar con el vehículo”.

De acuerdo a su versión, las rejas se abrieron debido a que los hinchas forzaron la estructura.

Suspenden ‘arengazo’ de Colo Colo previo al Superclásico ante la U | Agencia Uno Ampliar

Williams Henríquez, capitán de Carabineros, relató que, al llegar al lugar del incidente, encontró a las dos víctimas tendidas en el suelo. “Me dirigí de infantería al sitio del incidente, donde se encontraban dos personas tendidas a un costado izquierdo de la calzada“, describió.

Además, aseguró que tomó las pulsaciones de ambos sujetos, “encontrándose ambos, aparentemente, con signos vitales".

“Nunca llegamos con esa intención”

Nicolás Cuevas, amigo de Martina, relató cómo se enteraron de los posibles disturbios en el estadio a través de videos de TikTok, aclarando que no tenían intención de involucrarse en los desórdenes. “Nosotros nunca llegamos al estadio con la intención de hacer eso, sino a comprar entradas revendidas“, explicó Cuevas.

Además, recordó el momento en que Martina se soltó de su mano: “Martina me señaló ‘chu... mi ojo’, soltándose de mi mano, producto que esta se tropezó con una persona al parecer un niño. Ese niño sería Mylán”, dijo, explicando que fue el tropiezo con Mylán lo que probablemente causó que Martina quedara más expuesta al atropello.

Ampliar

Resultados de la investigación

La autopsia de Martina confirmó que la causa de su muerte fueron “traumatismos torácico, abdominal y pelviano”, lo que coincide con un “aplastamiento de alta energía”, probablemente causado por el carro policial o las rejas metálicas.

La investigación sigue abierta para esclarecer si el accionar de Carabineros y la respuesta médica fueron adecuadas, o si se pudo haber evitado la tragedia.