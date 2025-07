La última jugada de TVN: esta es la dupla femenina que conducirá el noticiero del canal estatal

Desde este jueves, el noticiero matinal de TVN y Canal 24 Horas, 24 Horas Tu Mañana, será liderado por una nueva dupla compuesta por Carla Zunino y Valentina Reyes, marcando el regreso de la también locutora de Radio ADN tras siete meses de postnatal.

Luego del nacimiento de su tercera hija, Luciana, la periodista expresó su alegría por volver a la televisión: “Siento que me reencuentro con lo que me gusta hacer. Tengo ganas de ser cada día más feliz en lo que hago porque también me parece que es un ejemplo para mis hijos”.

”Ahora vuelvo con muchos sentimientos encontrados, pero sé que podré conciliar la vida laboral con la maternidad, como tantas mujeres lo hacen cada día”, añadió.

Sobre su motivación profesional, agregó: “Vuelvo un segundo semestre muy cargado de noticias, con un escenario político intenso. Tengo muchas ganas de aportar en un momento tan decisivo para Chile”.

¿Qué dijeron las protagonistas sobre su compañera?

Respecto a su nueva compañera, Carla Zunino indicó: “Estoy muy contenta de poder trabajar con la Vale. La conozco desde que partió en el canal y he visto en ella un crecimiento muy grande. Tiene experiencia y será muy fácil fluir con alguien así“.

“Me alegra que seamos dos mujeres en pantalla. Este tipo de duplas femeninas aportan, se complementan, y ayudan a derribar mitos de que entre mujeres es difícil trabajar”, complementó.

Por su parte, Valentina Reyes también celebró la alianza: “Estoy muy contenta por esta dupla que vamos a formar con Carla. Nos conocemos hace años, pero nunca habíamos compartido estudio“.

“Ahora nos toca trabajar de otra manera y creo que ambas estamos entusiasmadas por esta innovación. Habíamos tenido antes en TVN duplas femeninas, pero hace tiempo que no se daba”, prosiguió.

Además, la comunicadora, que tendrá ahora de compañera Carla Zunino, agradeció a Rafael Venegas, quien dejó la conducción del espacio: “Lo primero es agradecer a Rafa todo este tiempo que trabajamos juntos. Él sigue en el canal, así que seguro nos encontraremos en próximos proyectos”.