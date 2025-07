Uno de los asistentes que tuvo la cena donde se reunieron los campeones de la Copa América 2015 con La Roja fue Gonzalo Jara, defensor parte de aquel plantel que levantó el trofeo en la final ante Argentina.

En conversación exclusiva con ADN Deportes, el ahora comentarista deportivo entregó detalles sobre cómo fue volver a reunirse con sus colegas de aquel histórico torneo.

“Convivo y veo mucho a mis compañeros, no a diario, pero hay algunos a los que no he visto en un buen tiempo. Bonita iniciativa de poder tenerlos cerca, conversar y volver a compartir como si fuera una concentración”, comenzó relatando “Jarita”.

“Faltaron algunos, como es lógico, porque están fuera de Chile o, como Felipe Gutiérrez, que está trabajando en La Serena; Ángelo Henríquez, Mauricio Pinilla. Pero éramos, prácticamente, la mitad de ese plantel que estuvo en esa primera Copa América”, señaló acerca de los asistentes a la comida.

El defensor también tuvo palabras para un invitado que no era futbolista, pero que fue parte del proceso. “Tuvimos la oportunidad de compartir con Felipe Correa también, que nosotros lo tuvimos y hoy día es nuevamente gerente de Selecciones. Vivió bastantes procesos con nosotros, lo conocemos de cerca. Hay una buena relación de amistad más allá del trabajo”, dijo.

“Se conversó sobre lo que se le viene a la selección y siempre estar dispuestos para lo que necesite. Un comentario, algún evento, no solo en lo futbolístico. Todos conversamos que estamos disponibles siempre para la selección. Es algo que representa mucho para nuestras carreras”, sentenció Jara.