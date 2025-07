El director de la serie Chespirito: Sin querer queriendo, Rodrigo Santos, compartió detalles exclusivos sobre la difícil tarea de revivir el icónico universo de Roberto Gómez Bolaños.

En conversación con Ciudadano ADN, el realizador explicó cómo, a pesar de la enorme popularidad de los personajes como El Chavo y Chapulín Colorado, la serie debía respetar la magia original sin intentar competir con los clásicos de Bolaños.

Uno de los principales desafíos fue equilibrar el respeto por los personajes y el estilo único que Roberto Gómez dejó, mientras creábamos una serie moderna que conectara con públicos de distintas generaciones, explicó Santos. “Nos pusimos varias reglas claras, por ejemplo, de nunca retratar con limpieza un sketch que ya existe (...) sobre todo fue una posición de respeto. Es decir, no podemos competir con el sketch original".

Una de las escenas más emotivas del proceso de creación de la serie, según Santos, ocurrió durante las pruebas de cámara. “Cuando los técnicos comenzaron a cantar las canciones, ese momento me parece una señal buena, como que dije: a la gente le gusta, le gusta volver a verlos (...) fue un ejercicio de memoria muy bonito, de nostalgia, pero sobre todo, momentos de mucha alegría, son recuerdos gratos la verdad”, relató el director.

Sobre la posibilidad de una segunda temporada, Santos expresó su optimismo. “Eso es una muy buena pregunta, nada más que no es para mí. Estas cosas dependen con mucha frecuencia de la respuesta del público. Entiendo que ha sido buena, pero también, a mí me importa decir que creo que hicimos una serie muy bonita, tiene calidad, entonces que si se hace una dos, pues es importante que sea una hermana de esta serie y no una cosa nada más ahí por la urgencia de hacerse“.

La serie Chespirito: Sin querer queriendo continúa estrenando capítulos semanalmente en HBO Max, todos los jueves.