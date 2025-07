Plaza ADN: “No existe sostenibilidad sin equidad de género”

En un nuevo capítulo de Plaza ADN, Lucía López conversó con Yolanda Pizarro, asesora organizacional en temas de género y Camila Cruz, fundadora de la Revista Nosotras que celebra el lanzamiento de una edición especial dedicada a la equidad y a la sostenibilidad, sobre la importancia de promover el ODS N°5 para el desarrollo estratégico del país.

Yolanda Pizarro es enfática en señalar que “no existe sostenibilidad sino existe equidad de género y que las mujeres no pueden no estar presentes en el desarrollo económico y social y vinculado a las crisis climáticas que tenemos hoy día”. Además de la importancia del aporte de las distintas mujeres que viven a lo largo de Chile.

“Las mujeres afrodecendientes, las mujeres de Arica y Parinacota que son un grupo importante, las mujeres indígenas, las mujeres mayores, todas tienen mucho que decir”, señaló.

El Objetivo N°5 de Desarrollo Sostenible, acordado por la ONU, aborda la Igualdad de Género y la necesidad de lograr un equilibrio en la relación entre las condiciones de equidad entre hombres y mujeres que podrían mejorar el bienestar de toda la sociedad.

“Las mujeres tienen más que aportar y decir”

La Igualdad de género y la necesidad de equidad llevó a Camila Cruz a fundar la Revista Nosotras buscando claramente avanzar hacia un futuro sostenible y poder impactar en la sociedad.

“Esta es una revista gratuita, que se puede descargar, que la pueden leer desde cualquier lugar del mundo, la pueden ver online. La idea es juntar a las voces expertas de un rubro, porque trabajamos por edición, vamos mezclando y entregando contenido a los tomadores de decisiones, esta información permea, permea obviamente en una cultura empresarial, permea también a las comunidades, a los colaboradores. También mostramos mujeres referentes a muchas niñas. Hemos ido a charlas de colegios para que vean que hay mujeres en innovación, en tecnología, haciendo de este mundo, un mundo mejor para las mujeres”, detalla Camila.

Lograr la sostenibilidad y la equidad es un gran reto y nos coloca grandes desafíos como: la crianza para mujeres y hombres y la incorporación de más mujeres al mundo laboral como una manera de acelerar el crecimiento para el país. Por eso, “es importante la forma cómo abordemos el nivel de sostenibilidad y equidad de género al interior de las empresas”; destaca Yolanda Pizarro y subraya que “es bueno que aprobemos la sala de cuna universal, eso va a hacer que las mujeres efectivamente tomen la decisión de ser madres”. Esto, señala la experta, aumentará las posibilidades de lograr y garantizar una mayor participación femenina al interior de la empresa.