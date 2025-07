Netflix ya está trabajando en una nueva temporada de “Monstruos” y esta vez tendremos a una mujer como protagonista

Netflix sigue trabajando en la diversificación de su contenido para nutrir su catálogo con producciones originales. En ese sentido, potenciar títulos ya conocidos resulta ser una estrategia muy interesante.

Bajo este escenario, recientemente se dio a conocer que ya están desarrollando una nueva temporada de Monstruos, la exitosa serie de antología que sorprendió al mundo en 2022 con la historia de Jeffrey Dahmer.

El impacto de la producción fue tal que con el pasar del tiempo desarrollaron una nueva temporada en la que retrataron la historia de Lyle y Erik Menéndez.

Ahora, a la espera de que se estrene la tercera entrega enfocada en Ed Gein, se comenzó a hablar de una cuarta tanda de capítulos.

Según los reportes de diversos insideres y medios especializados, esta nueva historia tendrá a una mujer como protagonista por primera vez.

De manera concreta, el relato estará basado en los crímenes de Lizzie Borden, conocida como ‘la asesina del hacha’, trasladándonos al siglo XIX.

Si se cumplen los plazos, la cuarta entrega arrancaría su producción este otoño (boreal) y llegaría con varios giros interesantes que abren puertas a nuevas inspiraciones.

Una historia macabra del pasado

Borden fue acusada en 1892 de asesinar brutalmente a su padre y a su madrastra en su casa de Fall River, Massachusetts.

Aunque fue la única sospechosa y existían tensiones familiares, un jurado la absolvió por falta de pruebas físicas, alimentando una leyenda que aún hoy despierta fascinación y debate.

No es la primera vez que su historia de Borden se adapta a la pantalla. Christina Ricci le dio vida en 2014 en la TV Movie Lizzie Borden Took an Ax, que incluso derivó en una miniserie, The Lizzie Borden Chronicles.

Años más tarde, Chloë Sevigny la interpretó en el filme Lizzie (2018), explorando su relación con su criada, papel interpretado por Kristen Stewart.

Con esta nueva versión, Ryan Murphy (creador de la serie) buscará poner su propio sello, retorciendo los hechos históricos y escarbando en la psicología de una mujer convertida en mito criminal.

Ahora solo queda esperar por nuevos detalles oficiales y actualizaciones sobre su producción.