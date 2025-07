Sydney Sweeney se muestra dispuesta a unirse a Margot Robbie en una posible secuela de una de sus películas más populares

Sydney Sweeney se ha convertido en una de las actrices más populares de los últimos años en la industria cinematográfica, con una carrera explosiva y un futuro muy prometedor.

A sus 27 años se ha convertido en un rostro muy solicitado por las diversas productoras y, sin lugar a dudas, podría complementarse de muy buena forma con otras colegas.

Es ahí cuando aparece el nombre de Margot Robbie, otra gran estrella de Hollywood que ha sabido brillar durante varios años gracias a su talento y papeles importantes.

En esta línea, fue la propia actriz estadounidense quien declaró admiración por su colega australiana, mostrándose entusiasmada por trabajar juntas.

De manera concreta, habló sobre una posible colaboración a futuro ante una eventual secuela de uno de sus títulos más icónicos: Barbie.

En conversación con los medios apuntó incluso al papel que podría asumir en dicho proyecto que ha sido muy comentado y ampliamente deseado por los fanáticos.

Sweeney le deja las puertas abiertas al fenómeno rosa que marcó un antes y un después en taquilla, viendo con buenos ojos aparecer como la hermana de la protagonista.

“Tendría que leer un guion, pero soy una gran fan de Margot Robbie, así que no me opondría”, aseguró, dejando claro que, de existir una continuación, estaría más que dispuesta a integrarse al universo creado por Greta Gerwig.

Posibilidades de una secuela

Si bien los rumores han estado siempre presentes, hay que recordar que Robbie ha declarado de forma variada, con optimismo pero también con mucha incertidumbre.

“Creo que pusimos todo lo que teníamos en esta película. No la hicimos pensando en que fuera una trilogía o algo así. Greta puso todo en esta película, así que no me imagino qué podría venir después”, reconoció.

Por su parte, la directora fue clara en que la presión del éxito la dejó exhausta: “En este momento estamos en cero”, dijo, sin cerrar del todo la puerta a explorar nuevas ideas para Barbie, pero dejando claro que no existen planes concretos.

A pesar de las declaraciones, Warner Bros. y Mattel mantienen el proyecto en el radar. Algunos reportes aseguran que ambos estudios han conversado internamente sobre dar luz verde a una secuela, aunque hasta ahora no hay guion ni fecha de producción oficial.

Con su carisma y popularidad en ascenso, Sydney Sweeney podría ser una pieza clave para refrescar la franquicia y conectar con nuevas audiencias, especialmente considerando que Barbie se consolidó como un fenómeno cultural y feminista que impactó a distintas generaciones.