Presidente Boric alcanza su mayor aprobación en casi un año, según Cadem

Durante este domingo, la encuesta Plaza Pública Cadem mostró un repunte en la aprobación del Presidente Gabriel Boric, quien alcanzó su cifra más alta en casi un año.

En concreto, el 36% optó por “aprobar” la gestión del Mandatario, comparado con el 37% registrado en agosto de 2024.

La consulta formulada fue: “Independiente de su posición política, ¿usted aprueba o desaprueba la forma como Gabriel Boric está conduciendo su Gobierno?”.

En ese contexto, un 56% dijo desaprobar su gestión, cinco puntos menos que en la medición anterior, y el porcentaje más bajo en doce meses.

Además, un 5% afirmó no saber o no respondió, y un 3% declaró no aprobar ni desaprobar al Mandatario.