Durante este lunes, en entrevista con ADN Hoy, el presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona, abordó los rumores sobre una posible suspensión de la candidata Jeannette Jara a su militancia en el PC, luego de declaraciones de Daniel Jadue y Marcos Barraza.

Según dijo, la renuncia no está en discusión y legalmente no sería viable. “No está planteado el tema de que deje la militancia en el Partido Comunista. Primero, aquí no existen renuncias posibles, eso es lo primero que hay que despejar. Más allá de cualquier deseo, hay un tema de legalidad mediante: ella está inscrita como candidata a la primaria a nombre de nuestro partido”, afirmó.

Carmona explicó que no es necesario que Jara renuncie para representar a una base más amplia. “La posibilidad de llegar a sectores más allá de la incidencia de los comunistas no requiere que deje su vida militante. Se trata de cómo nosotros, que somos el partido de la presidencia de Janet, creamos todas las condiciones para que cumpla la misión que le encomendó la consulta ciudadana”, dijo.

“Su liderazgo va a representar a lo menos a ocho partidos, y ojalá a muchos más”, afirmó y dijo que hará todo lo posible para que se amplíe aún más. “Va a demostrar que puede liderar con expectativas de todos los sectores, y que los va a representar con eficacia”, añadió.

“La realidad va a demostrar que es absolutamente posible que ejerza un liderazgo con expectativas de todos los sectores. Va a cumplir ese rol, va a acoger a quienes la respalden, los va a representar, y podrá hacerlo con la máxima eficacia en la tarea que se le encomendó: ganar la próxima elección presidencial ”, dijo.

Consultado por el posible rol de Camila Vallejo en la campaña, Carmona descartó movimientos desde el PC que puedan afectar el respaldo al Ejecutivo. “Nosotros lo dijimos en el pleno y lo manifesté también en la intervención que hice ayer: nosotros estaremos con el gobierno del presidente Boric hasta el último día y buscaremos que quienes estén eleven incluso sus propias capacidades por autoexigencia para hacer un aporte todavía mayor”, concluyó.