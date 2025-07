La molestia de la comunidad de Villa Baviera por expropiación de terrenos: “El Estado nos revictimiza nuevamente”

Durante esta jornada, los ministros de Justicia, Jaime Gajardo, de Vivienda, Carlos Montes, y de Bienes Nacionales, Francisco Figueroa, firmaron el decreto de expropiación de los terrenos de la ex Colonia Dignidad.

Desde el Gobierno esperan que esto pueda estar listo prontamente, antes de que termine la gestión del Presidente Gabriel Boric.

Sin embargo, la iniciativa, que busca convertir los terrenos en sitios de memorias, ha encontrado resistencia en las familias que viven en el lugar, quienes a través de un comunicado se mostraron en contra de la expropiación.

“Este es un hecho que nos afecta directamente como comunidad, porque las 117 hectáreas a expropiar incluyen todo el centro urbanizado de Villa Baviera, es decir, los lugares donde vivimos, trabajamos y desarrollamos las actividades que nos permiten sobrevivir. Esta expropiación deja sin hogar ni sustento económico a una comunidad entera”, señalaron.

“Nuestra comunidad no se opone a la creación de un sitio de memoria en Villa Baviera, porque entendemos y compartimos la necesidad de reparar y conmemorar a las familias de las víctimas de la dictadura que sufrieron en la entonces Colonia Dignidad. Pero, sentimos que este proceso de reparación tan necesario está pasando por encima de nosotros, que vemos nuevamente vulnerados nuestros derechos como chilenos y víctimas", agregaron.

Asimismo, desde la comunidad de Villa Baviera indicaron que "desde hace más de un año que hemos intentado acercarnos al gobierno para exponer nuestras preocupaciones y pedir ser parte de este proceso, pero hasta la fecha nos han cerrado las puertas casi por completo"

“Este decreto se firma solo unas semanas después de que el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) haya publicado su informe de la misión de observación, en que se reconoce a nuestra comunidad como víctimas de una innumerable lista de violaciones a los DD.HH y reconoce, en el mismo informe, la omisión e inacción del Estado de Chile por décadas ante las brutalidades que cometió Paul Schäfer en contra de quienes nacimos y crecimos en Colonia Dignidad. El mismo documento recomienda al Ejecutivo la inclusión y participación de todos los grupos de víctimas en el proceso de expropiación. Al parecer, el gobierno decidió ignorar esas recomendaciones”, se lee en la misiva.

Asimismo, los habitantes de la zona manifestaron que este decreto “es el fiel reflejo del Estado de Chile fallándole nuevamente a nuestra comunidad. Durante décadas fuimos abusados de las formas más brutales mientras el Estado permitía la operación impune de Schäfer en territorio chileno. Hoy, con esta expropiación, el Estado nos revictimiza nuevamente. En vez de hacernos parte del proceso en nuestra calidad de víctimas, tal como reconoció el INDH, nos ignora y pasa por encima de una comunidad ya muy dañada“.

“Nos decepciona la falta de empatía con un grupo humano de chilenos que hemos sufrido tanto. Confiamos que esta situación se pueda revertir, para que la creación de un sitio de memoria —con el cual estamos de acuerdo— no sea a costa de toda nuestra comunidad. Le pedimos nuevamente al gobierno que no nos falle y que no nos siga cerrando las puertas. Finalmente, nos preguntamos ¿qué pasará con las más de 100 personas que hoy habitamos Villa Baviera? Hoy estamos viviendo en la total incertidumbre", cerraron.