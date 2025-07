Gobierno niega intervencionismo de Presidente Boric y defiende uso del podio presidencial en acto con Jeannette Jara

Durante este lunes, la vocera subrogante de Gobierno, Aisén Etcheverry, respondió a la denuncia presentada por la UDI ante Contraloría por presunto intervencionismo electoral, luego de que el Presidente Gabriel Boric participara en una actividad junto a la candidata Jeannette Jara.

Consultada por el uso del podio presidencial en ese acto, Etcheverry explicó que se trata de un elemento habitual en las apariciones del Mandatario. “El podio presidencial acompaña al Presidente a todos los lugares a los que va, porque es desde donde él habla”, sostuvo.

“Tenemos muy claras las reglas de prescindencia”, afirmó. No obstante, señaló que “todos tienen derecho a acudir a Contraloría por distintas materias que consideren pertinentes”.

En ese contexto, Etcheverry también defendió el rol político del ejecutivo y afirmó que “el Gobierno y las distintas autoridades pertenecemos a un sector político, pero eso no contradice la prescindencia”.

“Prescindencia no significa no tener opinión política, significa no incidir en las elecciones que están en curso”, agregó.

Finalmente, descartó que el Presidente asuma un rol distinto en el periodo electoral: “el Presidente Boric mantendrá el mismo rol que ha ocupado desde el primer día de su mandato, que es conducir al país, avanzar en las transformaciones que Chile necesita y poner siempre por delante lo que es bueno para los chilenos y chilenas”.