¿Cuándo prescribe una deuda de tarjeta de crédito en Chile?

En los últimos años, muchas familias han enfrentado un escenario económico adverso que ha dificultado el cumplimiento de sus obligaciones financieras. Esto ha llevado a que algunas personas dejen de pagar e incluso pierdan de vista ciertas deudas.

Hasta marzo de 2025, se registran 3 millones 909 mil 120 personas en DICOM: 1 de cada 4 personas no ha pagado sus deudas.

En este contexto, es importante conocer que existe una figura legal llamada prescripción.

El abogado Mario Espinosa, director Legal de GrupoDefensa.cl, explicó en el programa ADN Te Escucha que la prescripción “es la extinción de una obligación por el transcurso de un determinado tiempo sin que el acreedor ejecute las gestiones judiciales para poder cobrar esa deuda”.

La regla general es que todas las deudas prescriben. Sin embargo, “lo que prescribe no es la deuda, sino la acción que le permite al acreedor concurrir al tribunal para exigir el cumplimiento forzado de esa deuda a través del pago o el remate de los bienes”, agregó Espinosa.

¿Todas las deudas prescriben?

En general sí, pero la legislación establece excepciones como son el pago de pensión de alimentos o el pago de deudas previsionales.

Requisitos de la prescripción de deudas

Que la deuda sea susceptible de prescripción.

Que haya pasado el plazo sin que el acreedor haya notificado la demanda de cobranza.

Que se alegue la prescripción por parte del deudor, pues requiere ser declarada judicialmente, no es automática.

Que el proceso judicial se haga a través de un abogado.

¿En cuántos años prescribe una deuda?

Las deudas prescriben, en general, cinco años desde que se deja de pagar por primera vez una cuota.

Distinta es la prescripción de la acción ejecutiva. Esta es una herramienta legal que permite al acreedor demandar al deudor para embargar sus bienes. En este caso el plazo depende del tipo de documento que genera la deuda:

Pagarés : después de un año desde la primera cuota impaga.

: después de un año desde la primera cuota impaga. Cheques : cuando pasa un año desde el protesto.

: cuando pasa un año desde el protesto. Letras de cambio : después de un año desde que venció la letra.

: después de un año desde que venció la letra. Deudas hipotecarias: tres años desde que se deja de pagar por primera vez la cuota.

Para solicitar la prescripción ante el tribunal, esta puede ser alegada como excepción, o sea, defendiéndose de una demanda en un juicio de cobranza; y también como acción, es decir, cuando una persona solicita al tribunal que declare la prescripción. En este caso, el deudor demanda a la institución con la que tiene la deuda morosa que se encuentra prescrita.

Beneficios de la prescripción

Una vez que el tribunal declara que la deuda se encuentra prescrita, el deudor podrá pedir que sus datos sean eliminados de DICOM.

Asimismo, la abogada Tania Olivera, socia de DefensaDeudores.cl, explicó en el programa ADN Te Escucha que el principal beneficio de que se declare la prescripción es que ya no se debe pagar esa deuda “porque no existe una acción que pueda obligarte judicialmente a eso. Es decir, no habrá ninguna amenaza de embargo o remate de bienes porque el acreedor perdió esa oportunidad de haber cobrado dentro de los plazos legales. Ya no tiene posibilidad de hacerlo".

En el caso de que lleves años sin pagar, la deuda igualmente podrá ser cobrada por un acreedor, ya que solo se considerará prescrita si existe una resolución judicial, y para ello se requiere la asesoría de un abogado.

Por lo mismo, antes de pagar o de repactar, consulta con un abogado especialista si es que es viable la prescripción en tu caso. De ser así, podrás liberarte de la deuda sin tener que pagarla y sin sufrir las consecuencias de un embargo y posterior remate de bienes.