Violento asalto en La Florida: banda de diez delincuentes golpea a dueño de casa y derriba portón

Un violento robo se registró la mañana de este domingo en la comuna de La Florida, región Metropolitana, cuando un grupo de al menos diez delincuentes irrumpió en un domicilio pasadas las 06:30 horas, derribando el portón de entrada y golpeando al dueño de casa.

Santiago Taxista adulto mayor es apuñalado con destornillador durante asalto en La Florida

Según relató Catalina, vecina del afectado, los asaltantes llegaron en un auto y entraron con violencia: “Golpearon todo y entraron a la casa… agredieron al vecino y en cinco minutos se llevaron cosas”.

Tras el ataque, la víctima quedó en estado de shock y fue atendida por la misma testigo, quien es profesional de la salud.

Catalina aseguró además que no es la primera vez que ocurre algo similar en la vivienda del afectado: “Él vive solo y no es primera vez que sufre esto... Como vecinos vimos la situación, pero desafortunadamente no teníamos cómo ayudarlo”.

El ambiente de inseguridad en el sector ha generado preocupación entre los residentes, quienes denuncian también la ocurrencia de balaceras, robos reiterados y numerosas fiestas clandestinas.

Otro vecino, identificado como Gerardo, señaló que el mismo auto utilizado en este robo ya había participado en un hecho similar en su propia casa días antes.