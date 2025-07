La noche del sábado se vivió un hito en la historia del rock y el metal. Más de 40.000 fanáticos repletaron el Villa Park de Birmingham para presenciar Back to the Beginning, el último concierto de Ozzy Osbourne con Black Sabbath.

Entre los artistas que rindieron homenaje a la leyenda viviente, destacó la presencia del chileno Tom Araya, líder de Slayer, quien encendió al público con un show inolvidable.

Araya, nacido en Viña del Mar y criado en California, subió al escenario junto a Slayer para abrir su presentación con Disciple y War Ensemble, dos clásicos del thrash metal que hicieron estallar a la multitud.

Luego, la banda rindió tributo a Black Sabbath interpretando una potente versión de Wicked World, pieza incluida en el disco debut de los padres del heavy metal.

El momento fue seguido por otros himnos de Slayer, como South of Heaven, Raining Blood y Angel of Death, en un set que desató remolinos de fans haciendo mosh y headbanging, entre ellos el propio guitarrista de Metallica, Kirk Hammett, quien se unió a la celebración.

La jornada reunió a grupos de peso pesado como Metallica —que versionó Hole in the Sky y Johnny Blade— y Guns N’ Roses, que interpretó clásicos de Sabbath como Sabbath Bloody Sabbath y Never Say Die, a pesar de las críticas a la voz de Axl Rose.

Ozzy, de 76 años, cerró la noche cantando sentado en un trono negro debido al Parkinson que padece, acompañado por Tony Iommi, Geezer Butler y Bill Ward para entonar War Pigs, Iron Man, N.I.B. y Paranoid.

¿Quién es Tom Araya?

Ahora bien, ¿quién es el chileno Tom Araya, que fue protagonista de la despedida de Ozzy? Nacido en 1961 en Viña del Mar, Chile, es un músico chileno-estadounidense reconocido por ser el vocalista y bajista de Slayer, una de las bandas más influyentes del thrash metal.

Getty Images / Jo Hale Ampliar

A los cinco años emigró con su familia a Los Ángeles, donde desarrolló su pasión por la música, inspirado por grupos como The Beatles y The Rolling Stones. Antes de dedicarse de lleno al metal, trabajó como terapeuta respiratorio y con sus ahorros financió el primer disco de Slayer, Show No Mercy, editado en 1983.

Araya se unió a Slayer en 1981 por invitación del guitarrista Kerry King y permaneció en la agrupación hasta su salida en 2019, consolidándose como uno de sus miembros más emblemáticos. Entre sus reconocimientos destaca un Grammy por la canción Eyes of the Insane en 2006.

Considerado uno de los 100 mejores vocalistas del metal según la revista Hit Parader, Araya sigue siendo un referente del género. Ha lanzado una línea de bajos signature con ESP y continúa activo tras la reactivación de Slayer en 2024.