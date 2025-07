La verdadera razón por la que Cristiano Ronaldo no asistió al funeral de Diogo Jota

Cristiano Ronaldo, delantero del Al Nassr de Arabia Saudita y capitán de Portugal, fue uno de los grandes ausentes este sábado en el funeral de su compañero de selección, Diogo Jota, y su hermano André Silva, quienes fallecieron el pasado jueves en un trágico accidente de tránsito ocurrido en Zamora, España.

La multitudinaria ceremonia se realizó en Gondomar, al norte de Portugal, donde Jota y su hermano crecieron. Familiares, amigos y compañeros de equipo acudieron a la ciudad natal de ambos futbolistas para despedirlos, entre ellos, el técnico de Portugal, Roberto Martínez, y gran parte del plantel de Liverpool.

Sin embargo, una ausencia que generó mucho ruido fue la de Cristiano Ronaldo, aunque en las últimas horas se reveló el motivo por el que el astro portugués no asistió a este último adiós de Jota.

Según informaron medios europeos, “CR7″ no estuvo presente por una razón concreta. Decidió no presentarse en el pequeño pueblo de Gondomar para no acaparar la atención de la prensa ni eclipsar la despedida de su compañero.

Cristiano, de luto por la situación, optó por mantener la discreción en los últimos días. Su única manifestación fue a través de una publicación en sus redes sociales, donde lamentó la muerte de Diogo Jota y su hermano.

Asimismo, su hermana, Katia Aveiro, salió al paso de las críticas para explicar la decisión de Ronaldo: “Cristiano es una figura mediática. Vaya a donde vaya hay un revuelo. Mi hermano no puede ir a bodas, porque eso le restaría protagonismo. No puede ir a cumpleaños. No puede ir a un café ni a una terraza, por razones obvias. Cuando mi padre murió hace 19 años, no hubo respeto. Y fue nuestro padre quien murió. Imagínense a mi hermano yendo al velorio de Diogo y André“.

“Todos tenemos familia. Es absurdamente vergonzoso ver cómo los canales de televisión, los comentaristas y las redes sociales enfatizan una ausencia en lugar de honrar con respeto el dolor de una familia mutilada, destruida por la pérdida de dos hermanos. Incluso me avergüenza verlo. Es lamentable... Sobre el dolor, la familia y el apoyo real... Nunca sabrás lo que significa hasta que lo experimentes", añadió la hermana de “CR7″ en sus redes sociales.