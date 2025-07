Destapan el estado de Santiago Pavlovic tras querella en su contra por violencia: “Intentó dar lo mejor de sí”

Es una querella compleja. Una donde Santiago Pavlovic fue acusado por su expareja de violencia física, psicológica y sexual.

Lara El Narekh, quien fuera su mujer por más de veinte años, y con quien tiene dos hijos, habría interpuesto esta acción ante la justicia.

Una situación que generó conmoción en TVN, ya que el medio The Clinic filtró detalles como los terribles correos que el reportero le habría enviado a su ex.

“Tu sobrepeso me provoca una irritación tremenda, indisimulable y creciente, y lo que más me altera es que no tiene remedio y va en aumento”, le habría escrito y ella lo habría adjuntado como prueba.

El estado de Santiago Pavlovic

Un complicado momento que Pavlovic negó por medio de su abogado, señalando en un comunicado “negamos enérgica y tajantemente cualquier tipo de maltrato, humillaciones y violencia”.

Un tema que en Primer Plano también abordaron, dando a conocer el estado en el que se encontraría el rostro de Informe Especial.

“Está muy afectado, está sorprendido. Nadie es perfecto como pareja, pero él intentó dar lo mejor de sí. Hay acusaciones que él desmiente, las niega tajantemente”, confirmó su representante legal.

Y agregó que “él fue víctima de maltrato” y que estos tendrían que ver “con su edad. Él tiene 78 años”.