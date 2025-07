Lisandra Silva reveló que sus Labubu la enfermaron: la hicieron soñar con “orgías” y querer dañarse

Lisandra Silva hizo una revelación en sus redes que dejó la grande: señaló que sus muñecos Labubu la estaban enfermando.

La cubana comenzó contando que, desde que los populares juguetes llegaron a su vida comenzó a experimentar síntomas extraños, sobre todo cuando los instaló en su pieza.

“Tenía migrañas un poco más intensas y se lo achacaba al trabajo, el estrés y la menstruación. Lo que pasa es que los dolores de cabeza se volvieron migrañas muy intensas, no las soportaba”, dijo.

Y agregó que “cuando dormía tenía pesadillas insoportables, siempre soñaba con orgías o que estaba en un pantano o que trabajaba para la mafia. Cosas demasiado desagradables. Es una vibración que no va con la mía, yo no consumo pornografía y no veo nada que tenga que ver con cosas sexuales. No podía entender por qué razón soñaba cosas así”.

Los Labubu y El Exorcista

Así, la influencer señaló que incluso empezó a querer atentar contra su vida. “El pensamiento comenzó ligero y empezó a hacerse más fuerte”, contó.

Entonces, un video en sus redes la iluminó. “Leyendo lo que descubrí es que estos Labubu están conectados con Pazuzu, un demonio de la mitología mesopotámica que también fue el que se tomó el alma de la niña de El Exorcista. Eso me hizo mucho click por todos los sueños”, aseguró.

Por eso, decidió sacar los peluches, llevarlos a otra habitación y encerrarse con llave. Una acción que generó que, al fin, pudiera dormir diez horas seguidas.

“¿Será que estos monitos serán los que me hacen sentir así?“, se cuestionó, añadiendo que “¿los regalo? ¿Los entierro? ¿Los quemo? ¿Los boto? ¿Qué hago?“.