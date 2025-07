Le dijeron que usara un mantel de chaqueta: Carabinero denuncia por Ley Karin debido a burlas por su físico

El mayor de Carabineros Felipe Barraza vive un complejo momento tras denunciar haber sido víctima de constantes humillaciones por parte de sus superiores y colegas, situación que derivó en una licencia médica prolongada y en un sumario administrativo que podría costarle su carrera.

El funcionario, que hasta abril era comisario en Vicuña, hace unos meses obtuvo su título de abogado, y relató que se acercó a la Corporación de Asistencia Judicial para iniciar su práctica profesional, solicitando previamente autorización a sus mandos.

Según explicó a T13, la institución jurídica requería con urgencia su colaboración, por lo que comenzó a desempeñarse mientras esperaba el permiso formal.

Hasta IA

El carabinero describió que en una reunión con otros comisarios y jefes de la PDI regional fue blanco de reiteradas burlas por su sobrepeso. Es más, de acuerdo al citado medio, relató una vez que entró a un salón, y comenzaron a reírse de él, diciendo que podría usar el mantel de la mesa como chaqueta porque no había de mi talla.

La situación se tornó aún más humillante cuando un compañero usó inteligencia artificial en su celular para generar una caricatura ofensiva de su físico, la que luego fue difundida en grupos de WhatsApp y exhibida públicamente al jefe policial de la región.

Afectado emocionalmente, acudió a un médico que le extendió una licencia de 10 días, prolongada posteriormente por un psiquiatra a un mes. Según el funcionario, el profesional le aconsejó continuar con su práctica jurídica como una medida terapéutica, recomendación que quedó consignada por escrito.

No obstante, una denuncia anónima llegó a Carabineros acusándolo de realizar su práctica mientras estaba con licencia. Según el Código del Trabajo, estas actividades no constituyen vínculo laboral, por lo que no deberían considerarse incompatibles.

Además, el carabinero presentó una denuncia por acoso laboral amparada en la Ley Karín, pero señaló que en tres meses solo se ha tomado una declaración.

Consultada por este caso, la institución declinó entregar una versión oficial.