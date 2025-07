Expareja de Martín de los Santos destapó crudos detalles de su actuar: “Se volvía loco a tal nivel que al día siguiente no se acordaba de nada”

En medio de la controversia en la que está metido Martín de los Santos, diversas voces se han pronunciado sobre su personalidad.

Es que el sujeto no solo golpeó gravemente a un conserje de 70 años en Vitacura y escapó del país, siendo pillado en Brasil, sino que acumula un largo historial de violencia.

Así, una de sus exparejas, de nombre Isidora Solari, decidió también sacar la voz sobre el actuar de este individuo.

Y contó que mantuvieron una relación de casi seis años cuando ella tenía 14 y el 19, de la que no tiene buenos recuerdos.

“Todo mi círculo siempre me decía, incluso sus propios amigos me decían: ‘termina esta relación’. Sus propios amigos me defendían", dijo la joven en su cuenta de TikTok.

Luego agregó que era una persona “manipuladora, violenta y profundamente dañina” y que “se volvía loco, a tal nivel que al día siguiente no se acordaba de nada de lo que había hecho”.

Martín de los Santos y su agresiva personalidad

Isidora comentó que “ese personaje que se creó de meditación, de buena vida, buena vibra, es mentira”.

Y que “no sé a quién salió este sujeto, porque su padre fue un 7, siempre me ayudó mucho. Él me pidió que terminara con su hijo porque me estaba haciendo daño, que no era una persona buena”.

Finalmente, la expareja de Martín de los Santos manifestó que “es un personaje, no ha cambiado nada, y se merece todo lo que le está pasando”.