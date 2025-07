ALERTA DE SPOILER: protagonista de “El juego del calamar” revela feroz encontrón con el director por el impactante final de la serie

¡ALERTA DE SPOILER!

El actor Lee Jung-jae reconoció que mantuvo intensas discusiones con el creador y director de El juego del calamar, Hwang Dong-hyuk, sobre el desenlace de la tercera temporada, que terminó con la muerte de su personaje, Seong Gi-hun.

“También me sorprendí tanto cuando me enteré. Debatí mucho con el director sobre ‘¿es este realmente el mejor final para él?’”, relató el surcoriano en una entrevista con The Wrap.

Getty Images / Axelle/Bauer-Griffin

Aunque planteó sus reparos y compartió otras ideas, el intérprete finalmente decidió respaldar la visión original de Hwang.

“Quizá si la temporada 1 no hubiera sido tan exitosa como lo fue, o si hubieran otras circunstancias, habría sido más insistente. Incluso podría haber sido casi agresivo en mis conversaciones respecto a mis propuestas”, reconoció.

Sin embargo, destacó que prefirió confiar en el enfoque creativo de Hwang, que él consideró el camino correcto para la serie.

El final dividió profundamente a los seguidores: algunos celebraron la valentía de matar al protagonista, mientras otros consideraron que el giro fue anticlimático e injusto.

La comentada escena

La escena muestra a Gi-hun en un juego final mortal, enfrentado a la decisión de sacrificar su vida para salvar a una bebé, que termina ganando la competencia.

El Juego del Calamar 3 - Netflix

Hwang Dong-hyuk reveló que durante la escritura barajó la posibilidad de un desenlace más optimista, en el que Gi-hun sobrevivía y se reencontraba con su hija. Sin embargo, cambió de idea influido por la pandemia, el egoísmo global y la crisis climática. “Pensé que debía proteger al bebé porque necesitamos heredarles un futuro mejor”, explicó el director.

Para Lee Jung-jae, la muerte de su personaje no solo fue un desafío actoral, sino también un motivo de reflexión. “Mientras la muerte de Gi-hun es desgarradora, creo que el director deseaba que transmitiera un sentido de esperanza al público”, concluyó.