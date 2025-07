“Qué te crees tú...“: periodista revela el día de furia que tuvo Claudio Bravo con él

Una inesperada anécdota protagonizada por Claudio Bravo fue revelada por el periodista Sergio Marabolí, exdirector de La Cuarta y actual panelista del programa Sígueme.

Durante su participación en el espacio de farándula de TV+, el comunicador detalló un incómodo episodio con el histórico arquero de La Roja, luego de un llamativo titular publicado en el diario popular.

El periodista comenzó su relato recordando “Tú sabes que en La Cuarta, cuando tenía un lenguaje coloquial y los titulares eran siempre jugando con las palabras, cuando se filtra el tema de que supuestamente a Claudio Bravo lo habían acusado de ser el sapo de la selección, justo estaba jugando en el Manchester City con Pellegrini y ataja un penal, entonces yo le puse al título ‘saltó como sapo’”.

Claudio Bravo habría llamado a Sergio Marabolí a las 3:30 de la madrugada

Tras ello, el comunicador reveló: “Y de repente a las tres y media de la mañana recibo un llamado telefónico... De verdad que veo el teléfono y me encuentro con un código extraño (...) Contesto, me asusté, pensé que era mi primo de España, no sé, y me dicen ‘hola, ¿cómo estás? Tú hablas con Claudio Bravo... ¡¿Qué te crees tú de venir a burlarte de mí?!’ A las tres y media de la mañana, sabiendo el horario de Chile”.

“Obviamente que le colgué, le dije ‘mañana conversemos’. No me llamó nunca más. Pero cuando te llama un tipo increpándote sabiendo la hora que es, yo creo que es una falta de respeto. Además que lo que hacía el diario en esa época fue, ‘saltar como sapo’ era parte del chiste, no es nada oficial o confirmado de él”, prosiguió con la anécdota.

Marabolí cerró el relato indicando: “Pero esas actitudes así, como el imperturbable, el tipo correcto... Que puede ser, es lo más probable que sea así, pero esa actitud particular la encontré matonesca. Me sorprendió, porque yo lo tenía súper arriba”.