Familiares de Fernanda Pinto protestan y exigen justicia por su muerte tras dar a luz en Hospital de Illapel

Familiares y amigos de Fernanda Pinto, quien falleció 10 días después de dar a luz en el Hospital de Illapel, han levantado su voz contra la presunta negligencia médica que habría causado su muerte.

Con una manifestación pacífica, realizada en el peaje de Puerto Oscuro sobre la Ruta 5 Norte, los cercanos a Pinto clamaron por justicia. Durante la protesta, que contó con la participación de niños y adultos, se denunció violencia gineco-obstétrica y otros casos de negligencia dentro del hospital.

El movimiento “Justicia por Fernanda y por Todas” ha ganado fuerza en los últimos días, buscando llegar al Presidente y la ministra de Salud para que se promueva una nueva ley que garantice una atención más humana.

El Seremi de Salud de la región de Coquimbo, Darío Vásquez Guzman, dijo: “Entregamos nuestras condolencias como autoridad sanitaria. El director del hospital nos manifestó su plena disposición a modificar y mejorar los procesos clínicos”

“Me dejaron sin mi mujer”

Juan Pizarro Carvajal, esposo de Fernanda, expresó el dolor tras la pérdida de su pareja: “Me dejaron sin mi mujer, con mis dos hijos. Le estoy mandando una denuncia en el hospital de Illapel. Llamo a toda la gente de Chile que me apoye, porque esto no puede quedar así”.

El Servicio de Salud de la región informó que ya se está llevando a cabo una auditoría sobre el fallecimiento y que se inició un sumario administrativo para investigar posibles responsabilidades. Además, se ha comprometido a una reunión con el Subsecretario de Redes Asistenciales para analizar a fondo el caso.

La comunidad, por su parte, continúa recolectando firmas para hacer llegar su mensaje hasta La Moneda y exigir la formulación de una ley que garantice una atención médica más digna y segura para todas las mujeres.