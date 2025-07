Ex de Marcianeke casi se muere mientras comía: esta es la grave situación que vivió

No la cuenta dos veces. La conocida ex de Marcianeke, de nombre Anaís Vilches, casi falleció mientras disfrutaba de una rica cena.

Todo ocurrió el jueves, cuando decidió disfrutar de algo rico. “Estaba comiendo en un restaurante y de la nada me empezaron a picar los oídos, las manos, me puse súper roja y se me empezó a hinchar la cara", relató.

Y agregó que “después me costaba respirar y veía como puras manchitas, me picaba demasiado, todo el cuerpo, me sentía mareada y tenía taquicardia”.

Asustada, la joven corrió a urgencias, donde le detallaron qué había pasado: había sufrido un shock anafiláctico, una situación que ocurre cuando alguien se expone a un alérgeno, y que puede ser mortal.

“Fue horrible, nunca me había pasado algo así. Ahora tengo que hacerme exámenes para saber a qué soy alérgica, porque se supone que no soy alérgica a nada”, cerró la ex del cantante, todavía muy asustada.