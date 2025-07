A 10 años del primer título de Chile en la Copa América, ADN Deportes conversó con un protagonista inesperado de aquel 4 de julio de 2015: uno de los dos niños que consoló a Lionel Messi en la cancha del Estadio Nacional tras perder el título continental ante La Roja.

Martín Sandoval, quien ahora tiene 16 años y además es primo de Charles Aránguiz, recordó lo ocurrido aquella fría en Ñuñoa, donde logró burlar el sistema de seguridad y acercarse al astro argentino mientras lloraba después de la derrota por penales frente al entonces equipo dirigido por Jorge Sampaoli.

“Esa imagen la tengo clavada en mi mente, que íbamos pasando por abajo de los guardias, como deslizándonos, y llegamos a donde Messi”, comenzó relatando Martín.

“Messi estaba tirado y lo fuimos a ver con mi hermano, que me dijo que estaba solo. A mí me dio pena igual, porque es el mejor de la historia, ¿Cómo voy a verlo tirado? Yo lo vi destrozado, siempre veo videos de Messi, soy fanático de él. Fuimos sin miedo a conversar y a tratar de animarlo para que no se caiga por una copa", agregó.

“Messi estaba en silencio, cuando lo saludé me guiñó el ojo”

Sobre cómo logró entrar a la cancha del Nacional, explicó que “Charles Aránguiz nos entregó entradas para ir a Marquesina, al sitio donde van las familias de los jugadores. Terminó el partido y todos los de Marquesina podían entrar a la cancha por la final. Entramos y ahí estaban dando la vuelta olímpica. Hicimos tantas cosas y entre esas fuimos a ver a Messi“.

Además, reveló como reaccionó el astro argentino cuando se acercó junto a su hermano. “Messi estaba en silencio, no miraba. Pero yo recuerdo que cuando lo saludé me guiñó el ojo y a mi hermano no le dijo nada, solo lo miró hacia arriba", recordó.

“Después (Pablo) Zabaleta nos empezó a gritar como argentino. Decía ‘saquen a estos boludos, a estos pibes, estamos quemados’. Y ahí llegaron los guardias a sacarnos”, añadió.

Por último, Martín confesó que le diría a Lionel Messi si lo tuviera 10 años después al frente tuyo. “Le diría lo mismo, porque al final se le dio, que era cosa de esperar y perseverar. Que es el mejor de la historia, que tiene lo que pocos hombres tienen y tiene que seguir así nomás”, concluyó.