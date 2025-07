4 de julio en EE.UU.: historia y curiosidades del Día de la Independencia

El 4 de julio es la celebración nacional más emblemática de Estados Unidos. Calles, parques y casas se tiñen de rojo, blanco y azul; los fuegos artificiales iluminan el cielo y las parrillas se convierten en protagonistas de reuniones familiares. Pero más allá de las tradiciones festivas, esta fecha conmemora un momento clave en la historia del país: la adopción de la Declaración de Independencia, el 4 de julio de 1776.

Ese día, el Congreso Continental aprobó formalmente el documento que declaraba a las 13 colonias como independientes del dominio británico. La Declaración fue redactada por un comité integrado por Thomas Jefferson, Benjamin Franklin, John Adams, Roger Sherman y Robert R. Livingston, siendo Jefferson el principal autor del texto.

Aunque hoy se recuerda el 4 de julio como el día fundacional de Estados Unidos, la mayoría de los delegados firmaron el documento recién el 2 de agosto de 1776. Incluso, John Adams pensó que el verdadero Día de la Independencia sería el 2 de julio, fecha en que el Congreso votó por la separación de Gran Bretaña.

Un documento, muchos misterios

El texto original de la Declaración se encuentra en los Archivos Nacionales de Washington, pero existen al menos 26 copias conocidas de la primera impresión, conocidas como “panfletos de Dunlap”. Dos de ellas fueron descubiertas recientemente: una en un marco comprado en un mercado de pulgas y otra en los Archivos Nacionales del Reino Unido.

Uno de los misterios del documento es la presencia de una huella de mano en su esquina inferior izquierda, cuyo origen sigue sin aclararse. Durante la Segunda Guerra Mundial, la copia original fue trasladada al búnker de Fort Knox para su resguardo, y actualmente se conserva bajo estrictas medidas de protección.

Un día con simbolismo histórico

Curiosamente, dos de los principales autores de la Declaración, Thomas Jefferson y John Adams, murieron el mismo día: el 4 de julio de 1826, justo 50 años después de la aprobación del texto. Ambos fueron figuras centrales en la fundación del país y en el impulso a la independencia.

La jornada también se asocia con el patriotismo a través del himno nacional, The Star-Spangled Banner, cuya conocida línea “land of the free, home of the brave” (tierra de los libres, hogar de los valientes) es una de las más citadas durante las celebraciones.