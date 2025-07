Tras más de dos años jugando en el extranjero, Ronnie Fernández volvió al fútbol chileno y se convirtió en el primer refuerzo de Palestino para el segundo semestre.

El delantero nacional, que viene de jugar en el Selangor FC de Malasia, anoche fue entrevistado por ESPN y abordó la competencia que tendrá en el cuadro “árabe” por un puesto en el once titular.

“Tuve una buena recepción del plantel. Se entiende que mi intención es aportar. Después viene la competencia interna, va a depender de quién ande mejor, pero el fútbol se vive así. A mí pocas veces me ha tocado estar fuera del once”, señaló el atacante.

Sobre sus razones para fichar en el conjunto tricolor, el ex U de Chile destacó que “en Palestino hay seriedad. Hay una línea. Uno entiende quién es el 1, el 2 y el 3. Porque a veces uno llega a clubes y lastimosamente no se sabe quién es quién. Entonces, estoy muy contento por haber llegado a Palestino”.

Además, el futbolista de 34 años explicó por qué no quiso seguir en el fútbol malasio. “A mí me estaba yendo bien en Malasia, había sido campeón y me quedaba un año y medio de contrato, pero yo tenía ganas de volver a Chile, porque me encontraba en una liga que me alejaba demasiado del fútbol a una edad donde me siento muy activo”, aseguró.

Ronnie Fernández y su paso por la selección chilena

Por otro lado, el formado en Santiago Wanderers abordó su breve paso por la selección chilena. En 2022, el delantero jugó contra Brasil y Uruguay por las Eliminatorias al Mundial de Qatar, con Martín Lasarte como DT.

“Yo creo que todos quieren más oportunidades en la selección. En mi caso, se me golpeó un poco más duro porque el momento de la U era complicado y yo estaba en la palestra de todo el tema”, afirmó.

Por último, sobre la posibilidad de volver a ser considerado en La Roja, Fernández comentó: “El que está en el mejor momento es el que tiene que ir a la selección”.