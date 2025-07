Johannes Kaiser aseguró que apoyaría un nuevo golpe de estado “con todas sus consecuencias”

Se sinceró. Johannes Kaiser fue entrevistado por Tomás Mosciatti en el programa De Frente de Mega. Y declaró que apoyaría un nuevo golpe de estado.

Así, en la conversación, el periodista le consultó su postura respecto a lo que el candidato llama “pronunciamiento militar”.

“¿Usted sigue apoyando el Golpe?“, le dijo, a lo que Kaiser contestó “sin duda”. Entonces, el comunicador le dijo: “¿Con todas las consecuencias? ¿Con los muertos que..?“.

Un instante donde el diputado señaló “con todas las consecuencias. Con todas las consecuencias, lamentablemente. Y eso es algo que tenemos que hacernos cargo”.

Y agregó que “usted no puede decretar la vía armada para justificada para alcanzar el poder. Usted no puede organizar a 10 mil guerrilleros armados, vox del expresidente Frei. Usted no puede desatar la lucha de clases y cuando recibe una respuesta, esperar que ésta sea pacífica”.

Johannes y las torturas

Mosciatti le consultó entonces por “las detenciones, desapariciones, las torturas y asesinatos, ¿fueron inevitables, dice usted?“.

“No, no creo que hayan sido inevitables. Lo que le dije es que en caso de un conflicto de esa naturaleza, que pudo haber alcanzado ribetes de una guerra civil, evidentemente que iban a haber muertos e iban a haber violaciones de derechos humanos, porque cuando la gente armada se enfrenta, normalmente se violan los derechos humanos”, respondió.

Y justificó el proceder del ejército, asegurando que “actuó en su momento de acuerdo con aquello para lo cual había sido entrenado, bajo el control del régimen democrático”.

Un instante donde el entrevistador lo interrumpió, manifestándole que “me niego a pensar que el Ejército esté entrenado para torturar”.

🔴 #DeFrente | Johannes Kaiser se refirió al golpe de Estado de 1973, asegurando que si se diera una misma circunstancia, él apoyaría un nuevo golpe "con todas las consecuencias" que eso implica. pic.twitter.com/qsx5U0Ym6b — Meganoticias (@meganoticiascl) July 4, 2025

“Bueno, pero es efectivamente así, pues (...) Efectivamente, Estados Unidos enseñó a nuestros oficiales a obtener información a través de la tortura”, lanzó, acotando que pese a esto no justificaba la tortura.

“Creo que la tortura es una forma brutal y poco práctica de obtener información y es un castigo inmerecido”, cerró.