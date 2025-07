Hincha de Deportes Concepción interrumpe conferencia de Jaime García y arremete contra el DT: “Vino a puro ratonear”

Jaime García, técnico de Huachipato, vivió un tenso momento en conferencia de prensa tras el empate 1-1 con Deportes Concepción, por el duelo de ida de octavos de final de la Copa Chile.

Mientras el entrenador analizaba la actuación de su equipo, un hincha del cuadro lila irrumpió en la sala de conferencia del Estadio Este Roa y arremetió contra el DT de los acereros.

“Jaime García vino a puro ratonear nomás, les pasamos por encima, fuimos mejores”, gritó el fanático de Deportes Concepción.

“Ven”, respondió García, haciendo gestos con su mano para que el hincha se acercara, aunque finalmente este último se fue del lugar.

Posteriormente, el técnico de Huachipato comentó: “Esto a mí no me afecta, porque es parte de todo lo que está pasando en Chile. No me incomoda que un hincha me diga cosas, es un hincha de Deportes Concepción, es válido que defienda su posición y se respeta, no pasa nada”.

