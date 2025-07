Esteban Pavez afronta las críticas y explica por qué rechazó la jineta de capitán ante Audax: “Fue un momento incómodo”

Este jueves, en la previa del clásico contra Universidad Católica, Esteban Pavez habló en conferencia de prensa y abordó su presente en Colo Colo. El volante reconoció que este primer semestre ha sido duro para él, tras perder la titularidad y la capitanía.

“Han sido dos meses difíciles. Por primera vez en mi carrera he pasado cuatro partidos afuera, es duro, pero sé que en algún momento esto iba a llegar, es parte del fútbol. Gracias a Dios soy fuerte mentalmente. Con trabajo y con sacrificio volveré a estar dentro de la cancha”, señaló el mediocampista.

Sobre las críticas que ha recibido como capitán del “Cacique”, Pavez comentó: “Uno sabe que los platos rotos siempre los paga el capitán, pero la jineta la tengo más que merecida. Para mí, el respaldo de mis pares es lo máximo, no me importa lo que diga la gente. Yo me lo he ganado a base de esfuerzo y sacrificio. Sé que con mi profesionalismo voy a volver a ser el capitán”.

Además, el futbolista de 35 años explicó por qué no aceptó a jineta cuando Arturo Vidal se la ofreció en el partido contra Audax Italiano. “Fue un momento incómodo y de calentura. Le dije a Arturo que le pasara la jineta a Vicente Pizarro o a cualquiera, porque era lo que menos me importaba en ese momento, lo único que quería era ganar el partido. Con o sin jineta, yo voy a ser el mismo, aportando y dándolo todo”, aseguró.

“Me encanta lo que vivo en Colo Colo, no me quiero ir del club, tengo un año y medio más de contrato. Amo a esta institución, soy un agradecido. Gracias a Colo Colo me compré mi casa propia, que era mi sueño. Por algo las derrotas me duelen. Quiero demostrar en la cancha todo el amor que tengo por el club”, concluyó Esteban Pavez.