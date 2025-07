Es una reconocida periodista: Quién es la mujer que acusó a Santiago Pavlovic de violencia física, psicológica y sexual

Es un escándalo grave. Una querella por violencia física, psicológica y sexual interpuesta por la expareja de Santiago Pavlovic, que remece al rostro de TVN.

Una acción legal que puso nada menos que quien fuera su mujer por más de veinte años, con quien tuvo dos hijos y una historia de amor que terminó de la peor manera.

La denunciante es Lara El Narekh, una reconocida periodista que se ha desempeñado en varios canales, y que conoció al hombre de Informe Especial cuando tenía 22 años y él 53.

La misma que reveló crudos mensajes que le enviaba el reportero, denostando su cuerpo a niveles indignantes. “Tu sobrepeso me provoca una irritación tremenda, indisimulable y creciente, y lo que más me altera es que no tiene remedio y va en aumento”, le dijo en uno de los correos que ella presentó como prueba ante la justicia.

¿Quién es la mujer que denunció a Santiago Pavlovic?

Pero, ¿quién es Lara El Narekh? La periodista es una reconocida profesional con una amplia trayectoria en TV.

Por ejemplo, fue una de las mandamases en La Red, donde se desempeñó como directora de contenidos, señal en la que también tuvo el cargo de editora periodística de Mentiras Verdaderas.

Junto a esto, Lara trabajó en TVN en espacios como Chile Elige Senadores, Sudáfrica Mía, América Mía, y el Late de la A/Z.

Una extensa carrera que nunca la tuvo tan en el ojo del huracán como ahora, por esta indignante denuncia.