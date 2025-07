Es hijo de un reconocido actor, quiso seguir sus pasos, pero tuvo que ir a rehabilitación: “No me han consentido, he tenido que trabajar”

A lo largo de los años hemos conocido a varios actores que forjaron su profesión siguiendo los pasos de sus padres. Con algunos casos polémicos y otros admirables, es un plan que no resulta siempre.

Precisamente ese es el caso de un joven que quiso impulsar su carrera en Hollywood, aunque la vida quiso otra cosa, sin importar su posición ‘privilegiada’.

Se trata de Chet Hanks, hijo de Tom Hanks, nacido de su matrimonio con Rita Wilson. A lo largo de su vida ha protagonizado varios titulares por un camino que dista bastante del de su hermano Colin, conocido por consolidar su propia carrera como intérprete.

Chet, nacido en 1990, ha intentado abrirse paso como actor, sumando pequeños papeles en series como Shameless, Your Honor o Atlanta, e incluso compartió pantalla con su padre en Greyhound.

Sin embargo, su trayectoria ha estado marcada también por sus problemas con las adicciones y algunas polémicas. Él mismo se ha descrito como “la oveja negra de la familia”, reconociendo que desde muy joven arrastraba una complicada relación con las drogas.

“Quiero compartir algo hoy, porque de todas formas va a ser divulgado por la prensa: tengo una hija. Es lo mejor que me ha pasado, es la razón por la que cambié mi vida y me volví sobrio”, reveló hace un tiempo.

Su paternidad en 2016 fue el punto de inflexión definitivo para comprometerse con la rehabilitación, algo que ya había intentado desde 2014 sin éxito.

Lejos de lo que muchos podrían pensar, Chet asegura que nunca lo tuvo fácil, a pesar de crecer en una familia famosa.

“Soy muy privilegiado, pero no me malcriaron. Mis padres no me malcriaron; nunca me dieron solo dinero ni una mesada. Tuve que trabajar y ganarme todo lo que he ganado, y así ha sido toda mi vida”, contó en un vídeo de YouTube.

Su faceta musical también ha dado de qué hablar. Bajo el nombre de Chet Hanx ha lanzado varios temas de rap, como White Boy Summer (2021), sencillo que causó controversia por el estilo gráfico relacionado con grupos de supremacía blanca, aunque él lo negó y muchos seguidores lo tomaron como una broma sin mayor trasfondo.

Reflexiones a una edad madura

Hoy en día, a sus 34 años, Chet sigue apostando por la televisión y la música mientras defiende la importancia de hablar abiertamente de la adicción y la recuperación.

“Siento la responsabilidad de decir la verdad... y ser lo más abierto posible, porque hay una grave epidemia de drogas”, afirmó en su momento.

“Es un problema grave y creo que no debería haber estigma en torno a quienes logran la sobriedad, porque es necesario estar abierto a ayudar a los demás”, agregó.

Actualmente, su esfuerzo por mantenerse firme lo ha llevado a sumarse a proyectos como The Surreal Life, reality donde comparte encierro con otras celebridades, y a participar en la serie deportiva Running Point de Netflix, que ya tiene luz verde para una segunda temporada este 2024.